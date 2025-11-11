Ce couple traverse l'Atlantique à la nage pour sensibiliser à la protection des océans

Déjà deux semaines que Chloé et Matthieu Witvoet ont sauté à l'eau à Mindelo, au large du Cap-Vert. En couple dans la vie, ils vont désormais passer près de trois mois à nager, en relais, pour tenter de rejoindre la Guadeloupe à la seule force de leurs bras. Leur route : 3 800km d'Atlantique Nord. Leur objectif : établir deux records du monde, le plus long relais de nage et la plus longue traversée féminine avec dérive. Ils alternent les sessions dans l'eau, tandis que le voilier Papagayo assure leur sécurité. C'est à bord de ce dernier qu'ils mangent, se reposent et préparent leurs étapes. Le bateau les suit depuis leur départ de Marseille, le 21 septembre, et son équipage veille sur eux.

Accompagnés par 100 000 élèves

Mais ce défi n'est pas seulement sportif. Chloé et Matthieu nagent aussi pour sensibiliser. En effet, leur traversée est suivi de près par 100 000 élèves à travers un kit pédagogique qu'ils avaient imaginé, au départ, pour 50 000 enfants. Les écoles participantes reçoivent chaque semaine des contenus sur le rôle de l'océan, les pollutions, le climat ou encore la biodiversité marine. Un projet ambitieux dans l'idée de faire entrer la protection de l'océan dans les programmes scolaires.

Si tout se passe comme prévu, ils atteindront la Guadeloupe dans un petit peu moins de trois mois. D'ici là, ils enchaîneront les kilomètres, les courants, les imprévus... mais aussi les messages envoyés aux classes qui les suivent. Une expédition inspirante pour celles et ceux qui la suivent depuis leurs salles de classe.