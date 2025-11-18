Ces drones français pourraient bientôt aider les abeilles à polliniser nos cultures

Depuis plusieurs années, des laboratoires japonais et américains expérimentent des micro-drones capables de transporter du pollen. Inspirée par ces travaux, une petite équipe de trois ingénieurs français — réunis au sein d’un programme de recherche indépendant basé à Toulouse — a décidé d’adapter la technologie aux cultures françaises.

Leur prototype, un mini-drone de quelques dizaines de grammes, est équipé d’un bras souple recouvert d’un gel électrostatique permettant de capter puis de déposer du pollen, comme le ferait un insecte. « On ne cherche pas à remplacer les abeilles, mais à les aider quand elles ne sont plus assez nombreuses », expliquent les concepteurs.

Comment fonctionne ce mini-drone pollinisateur ?

Le drone suit un parcours précis programmé à l’avance. Guidé par une caméra embarquée, il survole la culture à faible altitude et effleure délicatement les fleurs avec son micro-bras pollinisateur. Les ingénieurs testent aussi un mode semi-autonome basé sur une IA de reconnaissance visuelle, capable d’identifier les fleurs ouvertes à polliniser. Le prototype ne peut polliniser que de petites surfaces — quelques dizaines de mètres carrés — mais les résultats sont déjà encourageants.

Des premiers tests réalisés en 2025

À l’été 2025, plusieurs essais ont été menés sur de petites cultures de tomates et de courgettes en serres expérimentales. Résultat : une pollinisation complémentaire de 10 à 15 % par rapport aux abeilles présentes sur site. Rien qui puisse remplacer le travail colossal d’une ruche, mais suffisamment pour confirmer l’intérêt de la technologie en soutien à l’agriculture. Les ingénieurs insistent : « Le drone ne doit intervenir que quand les abeilles sont en difficulté. Leur rôle reste irremplaçable. »

Une piste pour protéger la biodiversité

Face au déclin des pollinisateurs — près de 30 % des colonies d’abeilles disparaissent chaque année en France selon les apiculteurs — ces micro-drones pourraient offrir une solution complémentaire. Pas une alternative. Une béquille technologique, utile dans les serres ou les zones où les populations d’insectes sont affaiblies.

La prochaine étape ? Une seconde série de tests prévue début 2026, avec un objectif : augmenter l’autonomie et réduire le poids du mécanisme de pollinisation. Une innovation encore fragile, mais qui montre comment la technologie pourrait un jour contribuer à protéger les cultures… sans jamais remplacer la nature.