Ces gestes du quotidien pourraient vous sauver la vie !

Savez-vous combien de temps vous passez assis dans la journée ? Que ce soit au travail, chez soi ou à l’école pour les plus jeunes, la majorité de nos activités se pratiquent en étant assis. Selon des travaux publiés en 2022, par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail (Anses), la majorité des Français passent en moyenne sept heures par jour assis. Ce temps dépasse même « huit heures par jour pour 38 % des adultes ». Des chiffres préoccupants, qui viennent illustrer l’augmentation de la sédentarité dans nos sociétés. Loin d’être anodines, ces pratiques ont des effets néfastes sur la santé de chacun. L’Anses pointe notamment des risques « de diabète de type 2, d’obésité, de maladies respiratoires, cardiovasculaires ou ostéo-articulaires et de certains cancers ».

Mais pas de panique, dans une nouvelle expertise publiée le 08 octobre, l’agence offre des pistes d’actions, pour contrer ces mauvaises habitudes. Dans ces préconisations, une grande nouveauté apparaît. Il faudrait se dégourdir les jambes entre 5 et 10 minutes toutes les 30 minutes, adultes comme enfants. Un geste simple qui améliore « les paramètres métaboliques, comme la glycémie ou l’insulinémie ». Cependant, il est nécessaire de ne pas se contenter de cela. Les vrais apports résident dans les activités à haute intensité réalisées sur des durées plus longues, de minimum 30 minutes. L’Anses complète ses conclusions en incitant chacun à créer des sollicitations physiques dans ses environnements sociaux (travail, famille, école,…) afin de favoriser l’adoption de ces gestes essentiels pour la santé.