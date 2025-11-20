Cet exosquelette aide les victimes d'AVC à bouger de nouveau

Après un AVC, beaucoup de patients perdent l’usage d’un bras… et il n’existe quasiment aucune solution pour récupérer. C’est ce qui est arrivé à Johanne, 26 ans, paralysée du bras gauche depuis 2017. Jusqu’au jour où elle a testé un exosquelette révolutionnaire. La start-up Vilje Bionics a développé Vilpower, le premier exosquelette qui couvre tout le bras : épaule, coude, main. Le principe est simple : dès que le cerveau “pense” un mouvement, l’appareil détecte le signal et l’amplifie. Résultat : même un geste minuscule peut redevenir possible.

Grâce au dispositif, Johanne a pu refaire des actions qu’elle pensait perdues : tenir un objet, couper des légumes, ouvrir une bouteille. Une vraie renaissance après huit ans d’immobilité.

Bientôt disponible pour tous ?

L’exosquelette devrait être commercialisé en Norvège dans quelques mois, avec pour objectif d'aider les patients à retrouver de l’autonomie, à la maison comme en rééducation.