Cet exosquelette aide les victimes d'AVC à bouger de nouveau
Publié : 20 novembre 2025 à 14h25 par Rubens Constantino
Une start-up norvégienne a créé un exosquelette ultra-innovant qui permet à des patients paralysés du bras après un AVC de retrouver du mouvement. Une avancée qui change tout.
Après un AVC, beaucoup de patients perdent l’usage d’un bras… et il n’existe quasiment aucune solution pour récupérer. C’est ce qui est arrivé à Johanne, 26 ans, paralysée du bras gauche depuis 2017. Jusqu’au jour où elle a testé un exosquelette révolutionnaire. La start-up Vilje Bionics a développé Vilpower, le premier exosquelette qui couvre tout le bras : épaule, coude, main. Le principe est simple : dès que le cerveau “pense” un mouvement, l’appareil détecte le signal et l’amplifie. Résultat : même un geste minuscule peut redevenir possible.
Grâce au dispositif, Johanne a pu refaire des actions qu’elle pensait perdues : tenir un objet, couper des légumes, ouvrir une bouteille. Une vraie renaissance après huit ans d’immobilité.
Bientôt disponible pour tous ?
L’exosquelette devrait être commercialisé en Norvège dans quelques mois, avec pour objectif d'aider les patients à retrouver de l’autonomie, à la maison comme en rééducation.