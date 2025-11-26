Cet Ukrainien qui a fui la guerre remporte un titre historique de sumo au Japon !

Le Japon a vécu un moment historique ce dimanche lors du tournoi de Kyushu. Aonishiki Arata – de son vrai nom Danylo Yavhusishyn – a créé la surprise générale en s’imposant face au redoutable champion mongol Hoshoryu dans un combat final d’une intensité rare. Dans un Fukuoka Kokusai Center en ébullition, le jeune lutteur de 21 ans a décroché le titre qui le propulse instantanément au rang de phénomène.

Originaire du centre de l’Ukraine, Aonishiki découvre le sumo à seulement sept ans. Douze ans plus tard, il est déjà champion national. Mais l’invasion russe bouleverse sa vie : quelques semaines avant ses 18 ans, il quitte précipitamment son pays pour échapper à la conscription.

Après un passage en Allemagne, son destin bascule grâce à une famille japonaise rencontrée lors des Mondiaux juniors de 2019. Elle l’accueille, l’héberge, et lui offre la possibilité de rejoindre le monde du sumo professionnel.

Une ascension fulgurante

En 2023, il fait ses débuts sous son nom de ring Aonishiki Arata. Il devient alors le deuxième Ukrainien de l’histoire à rejoindre les rangs professionnels, après Shishi.

Sa progression stupéfie les spécialistes : il gravit les divisions à une vitesse jamais vue depuis l’instauration du système actuel en 1958. Combat après combat, il impose son style puissant, son centre de gravité ultra-maîtrisé et une détermination impressionnante. C’est en japonais que le jeune prodige a remercié la foule, preuve de son intégration spectaculaire en à peine deux ans :

« Je suis heureux d’avoir pu atteindre mon objectif », a-t-il déclaré, sous les acclamations d’un public conquis.