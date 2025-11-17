Charlotte Cardin illumine les Champs-Élysées avec son dernier single, "Tant pis pour elle"
Publié : 17 novembre 2025 à 9h41 par Iris Mazzacurati
La chanteuse canadienne Charlotte Cardin a marqué de sa présence le lancement des illuminations des Champs-Elysées, hier soir, à par la marraine de l’année, l’actrice Léa Seydoux. Une soirée spectaculaire mêlant glamour, technologie et magie hivernale.
Les Champs-Élysées ont resplendi plus que jamais lors du lancement officiel des Illuminations. Dès 18h30, une foule dense s’était massée pour assister à cette soirée repensée comme un véritable spectacle immersif. Les organisateurs avaient promis « une révolution technologique », et ils ont tenu parole.
La cérémonie a été ouverte par Léa Seydoux, marraine de l’année, qui a exprimé son émotion à l’idée d’inaugurer ces lumières dans la ville où elle est née.
Mais l’un des temps forts de la soirée a sans conteste été l’arrivée de Charlotte Cardin. L’artiste, révélée par ses titres planétaires et marraine de la Star Academy 2025, avait offert en exclusivité son dernier morceau, Tant pis pour elle, en clôture de l’événement. Sa présence avait électrisé l’avenue, succédant ainsi à Santa, invitée l’an dernier.
Jusqu’au 4 janvier prochain, la “plus belle avenue du monde” s’illuminera chaque soir dès 17 heures et brillera même sans interruption, les nuits du 24 et du 31 décembre.
Le spectacle Stéréophonie, lui, débutera tous les soirs à 18h30, pour 6 minutes et 37 secondes de poésie visuelle et féérique.