ChatGPT : le site désormais interdit dans les écoles new-yorkaises

La Ville de New-York interdit le ChatGPT dans ses écoles. Une mesure prise par le département de l’Éducation de la ville pour interdire l’accès au site depuis les ordinateurs et le réseau interne des écoles new-yorkaises. « Bien que l’outil puisse fournir des réponses rapides et faciles aux questions, il ne développe pas les compétences de pensée critique et de résolution de problèmes, qui sont essentielles à la réussite scolaire et tout au long de la vie » explique Jenna Lyle, une porte-parole du département de l’Éducation.

Mais c’est quoi le ChatGPT ?

Vous êtes probablement nombreux à vous demander de quoi on parle dans cet article. Concrètement, le ChatGPT est une intelligence artificielle qui répond à toute sorte de questions. Lancé en phase de test pour le moment, le site a déjà enregistré plus d’un million d’inscriptions. Pour vous faire une idée concrète, on a posé une question au ChatGPT. En lui demandant de rédiger un article sur le ChatGPT :

Crédit : capture d'écran ChatGPT