Christophe Maé de retour dans la troupe du Roi Soleil pour une soirée spéciale sur M6

Avant de s’élancer dans les plus grands Zéniths pour une tournée à travers toute la France dès le début de l’année 2026, la troupe de la comédie musicale Le Roi Soleil aura droit à sa soirée spéciale sur M6, le jeudi 25 décembre 2025. Et Christophe Maé sera présent pour l’occasion.

Christophe Maé reprendra sa place de Philippe de France le temps d’une soirée

C’est l’une des comédies musicales préférées des Français de ces vingt dernières années. À l’occasion des fêtes de fin d’année, M6 consacrera donc une soirée spéciale de Noël, avec quelques touches royales, en proposant de faire monter sur scène Emmanuel Moire et ses acolytes.

Vingt ans après son triomphe sur scène, Le Roi Soleil a vu sa troupe se reconstituer pour plusieurs dates à Paris, avant une tournée dans toute la France début 2026. Une troupe où l’on retrouve Emmanuel Moire dans son rôle du Roi Soleil, mais aussi de nouveaux artistes.

Pour cette soirée spéciale sur M6, la troupe sera rejointe par des invités exceptionnels comme Julien Lieb, Marine ou encore Amir. Est également annoncé le retour de Christophe Maé, qui s’était fait connaître dans cette comédie musicale en 2005 grâce au rôle de Philippe de France.

Cette soirée a été enregistrée au sein même du château de Versailles. Un événement musical qui fera traverser la Galerie des Glaces, l’Opéra ou encore la Chapelle Royale.

Le rendez-vous est donc fixé au jeudi 25 décembre, à partir de 21 h 10 sur M6.

Une tournée à travers toute la France

Le spectacle musical imaginé par Kamel Ouali, prendra la route à partir de la fin janvier jusqu'au début de l'été. Il passera pour deux dates à Orléans, les 7 et 8 mars 2026, à l'Arena Futuroscope de Poitiers les 25 et 26 avril. Ou encore par l'Arkea Arena de Floirac aux portes de Bordeaux les 12, 13 et 14 juin.