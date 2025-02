Clara Luciani fait son entrée au musée Grévin !

Elle a inauguré ce mardi 4 février une statue d’elle en cire : la chanteuse Clara Luciani a fait son entrée au musée Grévin, à Paris. « Je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise avec moi-même, j'avais très peur de me rencontrer. Finalement, ça s'est plutôt bien passé, je crois qu'on s'entend même bien elle et moi », a confié l’artiste. « Je ne m'attendais pas du tout à entrer un jour au musée Grévin. J'ai l'impression d'être dans un rêve, qu'il faudra se réveiller demain. Et en fait, non, c'est la réalité. » Pour l’occasion, la chanteuse avait revêtu le même tailleur noir de la marque Céline que son double de cire, qui pose micro à la main.