Comment se mettre à la course à pied ? Les conseils d’Alex notre coach sportif !

Vous vous êtes toujours dit que la course ce n’était pas fait pour vous ? Vous allez peut-être changer d’avis ! Alex, coach sportif à BeMind, vous donne les bons conseils pour commencer à enchainer vos premières foulées. « On est des bipèdes, on est fait pour ça ! Se mettre à la course c’est accessible à tout le monde mais il faut que ça soit respectable pour son corps », explique-t-il.

Autrement dit, si vous partez de zéro il ne faut pas brûler les étapes. Commencez déjà par vous habituer à marcher quelques dizaines de minutes puis à alterner avec la course en faisant des sessions d’une minute chacune, pour « habituer son corps à l’impact et à le transporter dans l’espace ». Les explications d’Alex.