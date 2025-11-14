Congé de naissance : ce qui va changer pour les parents après le vote de l'Assemblée

Le nouveau congé de naissance voté à l'Assemblée offrira deux mois supplémentaires à chaque parent lors de l'arrivée d'un enfant. Particularité majeure : une partie devra être prise individuellement, afin de mieux répartir la charge parentale dès les premières semaines. Les parents pourront poser le congé en même temps ou séparement, et même le fractionner en deux périodes d'un mois. Pour les députés favorables au texte, ce dispositif doit donner "plus de liberté et plus de choix'" aux familles.

Une mise en place plus rapide que prévu

Initialement programmé pour l'été 2027, le congé pourrait finalement s'appliquer dès le 1er janvier 2026. Cette accélération, portée par un amendement, s'inscrit dans la stratégie de "réarmement démographique" annoncée par l'exécutif l'an dernier.

Certaines élues regrettent toutefois un manque d'ambition, estimant que la réforme ne répond pas pleinement aux enjeux d'égalité et de précarité des parents.

Indemnisation : ce que l'on sait déjà

Les détails seront fixés par décret, mais le gouvernement prévoit : 70 % du salaire net le premier mois, et 60% pour le deuxième. Pour financer cette mesure, l'exécutif souhaite repousser de 14 à 18 ans la majoration des allocations familiales. Un choix critiqué par une partie de l'opposition qui y voit un transfert de coût entre familles.

Autre chose, ce congé ne remplace pas, en tous cas pour le moment, le congé parental, qui lui reste accessible jusqu'aux trois ans de l'enfant, même si faiblement indemnisé (envrion 400€ par mois). L'idée du gouvernement est donc d'offrir une solution intermédiaire : plus courte, mieux rémunérée, et pensée pour renforcer la présence des deux parents dès le début.