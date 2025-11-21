Dans les Alpes, le grand retour de la faune sauvage !

Dans ce massif longtemps marqué par l’exploitation forestière et l’abandon progressif des terres, les paysages changent à vue d’œil. Porté par Rewilding Europe, le site du Dauphiné devient un espace pilote où l’on cherche moins à protéger la nature qu’à la laisser fonctionner par elle-même. Chevaux rustiques, ruminants robustes, rapaces nettoyeurs… chacun joue un rôle clé dans cette remise en mouvement du vivant. La progression des forêts, la qualité retrouvée des rivières et le retour spontané d’espèces comme le castor ont ouvert la voie à un projet plus ambitieux : remettre des animaux capables de structurer le paysage. Les grands herbivores entretiennent les milieux ouverts, les prédateurs ajustent les populations, les vautours limitent les risques sanitaires. Petit à petit, un équilibre se recrée.

Tensions et solutions

Le retour du sauvage ne laisse personne indifférent. Les inquiétudes des éleveurs face au loup ou au lynx sont bien réelles. Pour apaiser ces tensions, les équipes locales déploient des outils de protection, travaillent avec les habitants et cherchent des compromis. Rien ne peut se faire sans l’adhésion de celles et ceux qui vivent au quotidien dans ces vallées.

Au-delà de l’aspect écologique, cette stratégie apporte des bénéfices concrets : paysages plus résilients, montée en puissance du tourisme nature, services écosystémiques renforcés. En période de dérèglement climatique, restaurer les mécanismes naturels devient un véritable investissement pour l’avenir du territoire.

Le réensauvagement n’est pas un projet rapide. Il évolue au rythme des saisons, des déplacements des animaux et des transformations du climat. Mais une certitude se dégage : dans le Dauphiné, la montagne commence à raconter une nouvelle histoire, où la vie sauvage retrouve enfin la place qu’elle avait perdue.