Dans les Alpes, une incroyable cabane en verre offrira un refuge futuriste aux alpinistes
Publié : 19 novembre 2025 à 15h22 par Rubens Constantino
Présentée d’abord aux Jeux olympiques d’hiver de Milan 2026, une nouvelle cabane de haute montagne entièrement vitrée devrait bientôt rejoindre les sommets alpins. Pensée pour se fondre dans le paysage tout en protégeant les alpinistes, elle marque une petite révolution dans l’architecture alpine.
Le concept a été développé par CRA (Carlo Ratti Associati), célèbre cabinet de design italien, en collaboration avec le Salone del Mobile.Milano. Appelée bivouac, rifugio ou même bothi selon les pays, cette micro-cabane vise à offrir aux alpinistes un abri ultramoderne, presque sculpté dans la montagne. Pour concevoir la structure, les architectes ont d’abord numérisé en 3D les formations rocheuses de la zone où la cabane sera installée. L’idée : créer un refuge qui épouse vraiment la géologie environnante.
Une architecture inspirée des cristaux
Le fondateur Carlo Ratti explique avoir été influencé par la vision du grand architecte Gio Ponti, qui comparait l’architecture à un cristal. Résultat : une cabane aux facettes vitrées, reflétant la roche et la lumière, et se fondant visuellement dans le décor. « Nous ne voulions pas d’un objet plaqué sur la montagne, mais d’une structure qui lui ressemble », explique-t-il. Une façon d’éviter l’effet “capsule posée là”, souvent reproché aux bivouacs traditionnels.
Énergie, eau, autonomie : un mini-refuge high-tech
Derrière son esthétique de cristal, la cabane embarque de vraies innovations : Production d’énergie intégrée, systèmes de récupération d’eau via condensation de l’air et stockage intelligent pour assurer l’autonomie en altitude. Un geste architectural que Maria Porro, présidente du Salone del Mobile.Milano, décrit comme « une harmonie entre technologie, circularité et respect de la nature ». D’abord exposée à Milan, puis déposée dans les Alpes, la cabane sera présentée au public pendant les Jeux d’hiver 2026, avant d’être transportée par avion jusqu’à son emplacement définitif dans les Alpes italiennes.
Les JO se tiendront dans le nord du pays, entre Cortina d’Ampezzo, le Trentin-Haut-Adige et la Lombardie. À terme, ce refuge vitré pourrait devenir un nouveau symbole de la montagne européenne : un abri conçu pour protéger, sans jamais dénaturer.