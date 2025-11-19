Dans les Alpes, une incroyable cabane en verre offrira un refuge futuriste aux alpinistes

Le concept a été développé par CRA (Carlo Ratti Associati), célèbre cabinet de design italien, en collaboration avec le Salone del Mobile.Milano. Appelée bivouac, rifugio ou même bothi selon les pays, cette micro-cabane vise à offrir aux alpinistes un abri ultramoderne, presque sculpté dans la montagne. Pour concevoir la structure, les architectes ont d’abord numérisé en 3D les formations rocheuses de la zone où la cabane sera installée. L’idée : créer un refuge qui épouse vraiment la géologie environnante.

Une architecture inspirée des cristaux

Le fondateur Carlo Ratti explique avoir été influencé par la vision du grand architecte Gio Ponti, qui comparait l’architecture à un cristal. Résultat : une cabane aux facettes vitrées, reflétant la roche et la lumière, et se fondant visuellement dans le décor. « Nous ne voulions pas d’un objet plaqué sur la montagne, mais d’une structure qui lui ressemble », explique-t-il. Une façon d’éviter l’effet “capsule posée là”, souvent reproché aux bivouacs traditionnels.