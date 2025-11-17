Découvrez Malala Yousafzai : plus jeune lauréate du Prix Nobel de la Paix

Une enfance marquée par la lutte. Née le 12 juillet 1997 dans la vallée de Swat (Pakistan), Malala grandit dans un environnement où l'éducation est précieuse, notamment grâce à son père, professeur engagé. Lorsqu'elle a seulement 11 ans, les Talibans interdisent les écoles pour filles dans sa région, mais Malala continue de fréquenter l'école et prend la parole. Elle rédige notamment des articles pour la BBC écrits en ourdou - langue majoritairement parlée au Pakistan, ndlr. - sous le pseudonyme Gul Makai, décrivant au quotidien la vie sous la menace talibane.

En octobre 2012, à 15 ans, Malala est victime d'une attaque des Talibans : elle est touchée à la tête par une balle alors qu'elle rentre de l'école... Elle y survit. Transportée au Royaume-Uni, elle se remettra de ses blessures après de lourds soins. Son retour à l'activisme résonne alors mondialement : elle devient un symbole de résilience et d'éspoir pour l'éducation des filles face à l'obscurantisme.

Prix Nobel de la Paix à 17 ans

En 2014, Malala reçoit le Prix Nobel de la Paix, partageant la distinction avec l'Indien Kailash Satyarthi, pour leur lutte commune en faveur du droit à l'éducation. À 17 ans, elle devient la plus jeune lauréate de l'histoire du prix. Elle déclare alors que ce prix n'est pas seulement le sien : il représente "les enfants oubliés qui veulent aller à l'école", selon ses mots, prononcés à la remise du prix. Mais elle ne s'arrête pas là : elle fonde également le Malala Fund, une organisation dédiée à l'éducation des filles dans le monde, qui soutient des projets en Afrique, en Asie et ailleurs. Elle étudie désormais à l'université d'Oxford, où elle obtient un diplôme et continue d'utiliser sa voix pour promouvoir l'accès à l'école pour tous.