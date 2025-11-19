Découvrez Marlène Dumas, première artiste contemporaine vivante au Louvre

Une place parmi les plus grands. Le Louvre, musée emblématique, abrite désormais les œuvres de Marlène Dumas aux côtés de la Joconde ou de la Vénus de Milo. Ses neuf portraits, installés dans l’aile Denon, témoignent d’une carrière internationale et de l’impact durable de son travail, entre émotion brute et puissance visuelle. Née en Afrique du Sud et formée aux Pays-Bas, Dumas a participé à des événements majeurs comme la Documenta ou la Biennale de Venise. La série exposée, intitulée Liaisons, interroge l’identité et la mémoire à travers des visages flous et des couleurs vibrantes. Chaque toile provoque une introspection, mêlant intensité émotionnelle et abstraction picturale. Laurence des Cars, présidente du Louvre, a souligné l’importance de diversifier les collections et de mettre en avant des artistes femmes vivantes.

Avec cette consécration, Marlène Dumas devient un symbole de changement dans un monde de l’art encore largement masculin. Elle souligne : « Mon travail doit parler aux générations futures, pas seulement aux collectionneurs. » Ses portraits, alliant fragilité et force, résonnent avec les enjeux contemporains et montrent que l’art n’a ni frontières ni genre. Située à la porte des Lions, l’installation Liaisons relie plusieurs espaces du Louvre et crée un pont entre histoire et modernité. Les grandes toiles flottent sur le mur clair, chacune explorant la peinture à l’huile de manière intuitive et gestuelle, sans esquisses préalables, capturant l’humanité dans sa forme la plus crue et poétique.