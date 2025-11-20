Des bancs peints en rouge, l'initiative bretonne pour sensibiliser aux violences conjugales

Morlaix Communauté a lancé ce projet avec un objectif bien clair, rendre la prévention visible là où les habitants vivent, se croisent et se posent. Quinze communes ont déjà répondu présentes, et d'autres devraient suivre dans les prochaines semaines. Chaque banc porte une plaque discrète mais essentielle : le 3919, le numéro d'urgence national d'écoute, ainsi que les numéros d'urgence, le 17 et le 114.

L'idée s'est renforcée après l'émotion suscitée par l'inauguration, en 2025, d'un premier banc rouge sur la plage de Kelenn, à Carantec, en hommage à Florence Urien et à ses deux filles. Une initiative locale, devenu un véritable symbole fédérateur. Alors, pour faciliter leur déploiement, Morlaix Communauté prend en charge le coût des plaques, permettant aux petites communes de participer sans frein budgétaire dans le but qu'aucun territoire ne reste à l'écart.

Au-delà de l'objet lui-même, ces bancs doivent servir de supports à des actions de sensibilisation, des rencontres, ou des interventions d'associations. Un moyen, aussi, de rappeler que les violences conjugales ne sont ni une fatalité, ni une affaire privée.

Les associations locales saluent une démarche simple, lisible et efficace. Partout où ils s'installent, les bancs rouges attirent l'œil, créent de la discussion et rappellent que des solutions existent pour les victimes, mais aussi pour les témoins qui hésitent à agir.