Des tonnes de bouchons récupérés au service du handicap, la belle initiative de cette association

En Maine-et-Loire, une initiative citoyenne qui montre comment un geste simple peut avoir un véritable impact. À Chemillé-en-Anjou, les habitants ont collecté 13 tonnes de bouchons pour soutenir les personnes en situation de handicap.

Depuis 2017, l'association Takamaider participe activement à l'initiative des Bouchons de l'espoir 49. Son objectif : récolter des bouchons en plastique et en liège dans les écoles, commerces, supermarchés et bâtiments publics de la commune. Un geste simple en soit, mais qui se transforme en aide concrète pour soutenir les personnes en situation de handicap.

13 tonnes de bouchons

Récemment, un camion chargé de 13 tonnes de bouchons a quitté Chemillé. Ils seront ensuite transformés en granulés pour devenir des objets du quotidien comme des bancs, seaux ou poubelles. D'autres collectes sont déjà prévues : en 2025, 4 tonnes supplémentaires de bouchons de liège seront expédiées pour devenir des matériaux d'isolation.

L'argent issu de ce recyclage permet de financer du matériel pour le handisport, du mobiliser scolaire adapté ou des aménagements de logements et de véhicules. Chaque demande d'aide est étudiée avec soin pour répondre à des besoins précis et locaux.

Quant à la prochaine grande collecte, elle aura lieu le 30 mai 2026 dans les grandes surfaces de Chemillé. Habitants et bénévoles sont invités à y participer. Des points de dépôts sont également ouverts à Angers, Candé et Saint-Macaire.