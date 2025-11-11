Deux américains battent le record du plus long mariage du monde

Ils ont traversé une guerre, plusieurs déménagements, ont eu trois enfants, d'innombrables lettres censurées par la guerre... et huit décennies de vie commune. Eleanor et Lyle Gittens, deux centenaires de Miami, viennent d'être officiellement reconnus comme le couple marié depuis le plus longtemps au monde. Une histoire qui force le respect, et qui a commencé comme peu d'autres : un match de basket. Retour en 1941, dans une salle de sport d'Atlanta où se joue un match universitaire. Lyle porte le maillot de Clark Atlanta University, Eleanor est assise dans les tribunes. Elle dit, maintenant, ne plus se souvenir du vainqueur mais se remémore parfaitement ce premier échange de regards qui a suffi à marquer le début d'un lien qui ne se défera plus jamais.

Malgré la guerre

Avec l'entrée en guerre des États-Unis dans la seconde Guerre mondiale, Lyle sait qu'il sera mobilisé. Le couple refuse pourtant de laisse la guerre dicter son calendrier. En juin 1942, une permission de trois jours obtenue in extremis permet à Lyle de prendre un train, dans un wagon réservé aux passagers noirs - ségrégation oblige - pour rejoindre Eleanor. C'est ce même jour qu'il rencontre sa belle-famille, juste avant de l'épouser. Mais quelques semaines plus tard, Lyle est envoyé en Italie avec la 92e division d'infanterie.



Eleanor quant à elle, enceinte de leur premier enfant, s'installe à New York où elle découvre la famille de son mari. Ils communiquent par courrier, même si les lettres de Lyle arrivent souvent tellement censurées que les phrases ressemblent parfois à des messages codés. Malgré tout, ces échanges restent leur fil invisible, celui qui les rélie d'un bout de continent à l'autre malgré un conflit mondial.

Le secret pour tenir

Lorsque Lyle rentre enfin, le couple retrouve une stabilité dont il avait longtemps été privé. Ils passent ensemble le concours de la fonction publique new-yorkaise, voyagent régulièrement en Guadeloupe, et s'investissent dans la communauté de leur ancienne université. Eleanor décroche même un doctorat en éducation urbaine à l'âge de 69 ans. Des années plus tard, grâce à la vérification de leurs documents officiels de mariage, le couple devient noon seulement le plus durable encore en vie, mais aussi le plus âgé jamais enregistré, avec plus de 216 années cumulées. Alors interrogés sur la formule magique qui leur a permis de traverser tant d'époques, ils répondent sans détour : "On s'aime", glisse Eleanor. Lyle renchérit avec la même évidence : "J'aime ma femme." Le secret semble donc tout simple, l'amour, le vrai.