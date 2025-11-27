Deux chirurgiens opèrent le cœur d'un patient en Chine... depuis la France : une première mondiale !

Le 23 octobre, les docteurs Lionel Leroux et Thomas Modine, du CHU de Bordeaux, ont réussi ce que personne n'avait jamais tenté à cette échelle : poser un MitraClip sur le cœur d'un patient situé à Xiamen, en Chine, à plus de 10 000 km. Dans l'hôpital chinois, l'équipe locale prépare le patient et insère le cathéter. À Bordeaux, Lionel Leroux s'installe devant une console, observe l'image radio… et pilote le robot à distance. Chaque geste est précis, millimétré : le robot ne bouge que selon les commandes exactes du chirurgien. Résultat : 20 minutes d'opération seulement, et un patient qui sort de l'hôpital deux jours plus tard. Pour Leroux, c'est simple : « On a totalement oublié qu'on était à 10 000 km ». Pour Modine, c'est historique : « C'est la promesse d'un accès égal aux meilleurs soins, où qu'on vive. »

Cette réussite ouvre ainsi la voie à une nouvelle ère, avec des opérations complexes accessibles dans les zones éloignées, des experts capables d'intervenir partout dans le monde et surtout, un partage du savoir-faire sans frontières, et ce n'est que le début. Les équipes contrôlent déjà de nouvelles interventions, en Europe et aux États-Unis. La prochaine étape ? L'intelligence artificielle, puis peut-être… des robots opérant seuls sous supervision humaine. La médecine de demain vient de faire un lien de 10 000 kilomètres.