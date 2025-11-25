Disneyland Paris annonce une nouvelle zone spectaculaire dédiée à la Reine des Neiges

Arendelle débarque en vrai : montagne enneigée, palais de glace et attraction inédite. Les fans d’Elsa et Anna pourront littéralement entrer dans le royaume d’Arendelle avec, au programme : un village norvégien reconstitué, une montagne enneigée de 36 mètres coiffée de son palais de glace et une attraction aquatique où l’on pourra chanter le fameux "Libérée, délivrée" en pleine immersion. Une zone ambitieuse censée offrir une expérience bien plus spectaculaire que ce que proposaient jusque-là les Studios.

Ouvert en 2002, le parc Walt Disney Studios n’avait jamais vraiment réussi à rivaliser avec le parc principal. Pensé comme un hommage aux coulisses du cinéma, il souffrait d’un manque d’attractions et d’identité forte. Puis, les choses ont commencé à changer. D'abord avec la sortie de Crush's Coaster dans l'univers de Nemo en 2007, celle de Ratatouille en 2014 et surtout, l'arrivée huit ans plus tard du Marvel Avengers Campus. Dans une volonté d'aller encore plus loin avec Disney Adventure World, Disney promet un parc quasiment doublé de taille, une étape « décisive » pour l’avenir du site.

Dès 2026, les visiteurs pourront se promener dans trois zones immersives principales :

Worlds of Pixar,

Marvel Avengers Campus,

La Reine des Neiges.

Mais la transformation continue : un nouvel espace dédié au Roi Lion est déjà en construction. Une attraction inspirée de Raiponce, de nouveaux jardins, un restaurant Art déco haut de gamme et surtout le tout premier bar de Disneyland Paris viendront compléter l’ensemble. La technologie sera au cœur de l’expérience : Disney a déjà présenté un robot Olaf capable d’interagir avec le public, une vitrine du niveau technologique que le parc veut atteindre. Et parmi ces attractions futures, le parc prévoit aussi une zone inspirée de Là-Haut, qui accueillera un manège de type chaises volantes. Chaque nouvelle section s’inscrit dans la volonté d’offrir un parc thématique complet, immersif et cohérent, loin du concept de “studios de cinéma” d’origine.