Earthshot Prize 2025 : des solutions pour la planète... qui marchent déjà

L'Earthshort Prize 2025, l'un des prix environnementaux les plus suivis au monde, a encore mis en avant des initiatives qui prouvent qu'on peut aider la planète rapidement lorsqu'on soutient les bonnes idées. Cette année, c'est Bogota qui a été distinguée pour sa stratégie de réduction de la pollution de l'air, devenue un modèle pour d'autres villes. D'autres projets primés portent sur la restauration des océans ou encore l'amélioration de l'accès à l'énergie propre.

Au-delà des récompenses, les lauréats bénéficient d'un accompagnement pour passer à l'échelle mondiale, un point essentiel pour transformer de petites réussites locales en avancées globales. L'esprit du prix reste le même : mettre en lumière ce qui fonctionne déjà - et accélérer le changement positif dans le monde.

Des initiatives qui font la différence

Grâce au soutien du prix, elles peuvent être déployées plus largement et inspirer d'autres villes et communautés. L'édition 2025 rappelle qu'il est possible d'agir concrètement et rapidement pour l'environnement, dès que les bonnes initiatives sont identifiées et soutenues.