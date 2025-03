Ed Sheeran : son prochain album prévu pour l’automne ?

Ce n’est pas un secret pour ses fans : le chanteur britannique Ed Sheeran va prochainement dévoiler un nouvel album studio, son huitième. L’artiste a confirmé en décembre dernier au magazine Variety que le disque était d’ores et déjà terminé et que deux clips avaient même été tournés. Quand sortira ce nouvel opus, le premier depuis 2023, et qui pourrait s’appeler Play ? Lors d’un concert privé à Hangzhou, en Chine, avec une poignée de fans, Ed Sheeran a confié que le disque serait prévu « pour l’automne », comme le montre une vidéo publiée sur des comptes de fans de l’artiste. « Mais il y aura des chansons qui vont sortir très très très bientôt », assure-t-il.

Après la fin du +–=÷× Tour ?

Ed Sheeran est actuellement en pleine tournée. Après l’Asie, son +–=÷× Tour repassera par l’Europe à partir de fin mai, avec notamment deux concerts à Marseille les 6 et 7 juin et deux autres à Lille les 20 et 21 juin. Une sortie de l'album à l'automne, en partant du principe que l'artiste parle bien de l'automne de l'hémisphère nord, signiferait qu'il faudrait attendre la fin de sa tournée, prévue début septembre. Le chanteur britannique avait confié à Variety que son nouvel album lui avait donné « l’impression de revenir à la pop pour la première fois depuis longtemps », lui dont les deux derniers albums, - et Autumn Variations, élaborés avec Aaron Dessner (qui a collaboré avec Taylor Swift sur ses albums Folklore, Evermore et TTPD), revêtaient un caractère plus intimiste.