Elle apprend qu'elle est mariée à un inconnu depuis 13 ans en allant refaire sa carte d'identité

En apprenant qu'elle était mariée sans le savoir, Barbara est littéralement tombée des nues. Cette habitante de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, a découvert qu'elle était unie à un inconnu depuis le 14 février 2009 après s'être rendue à la mairie de sa ville pour y refaire sa carte d'identité. Quelques semaines après avoir fait les démarches de renouvellement, la femme de 50 ans s’est renseignée sur l’avancée de son dossier. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'un employé de l’état civil lui demande : "Vous souhaitez mette ‘épouse’ ou ‘veuve’ devant votre nom marital ?". En effet, la quinquagénaire n’a jamais été mariée.

Elle retrouve son "faux mari"

"Là, je vois que je suis mariée depuis le 14 février 2009 à un inconnu", raconte Barbara, comme le révèle le journal Ouest France. La cérémonie se serait déroulée à Guérande. Cette erreur administrative était finalement due à une "mention marginale" inscrite sur l'acte de naissance de la mère de famille. La mairie reconnait son erreur et lui demande de fournir un mail attestant sur l’honneur qu’elle n'est pas mariée. Barbara, en retraite invalidité, refuse la requête estimant que ce n’est pas elle qui a commis l’erreur.

La Nazairienne décide alors de retrouver son supposé mari. "J’ai fini par l’avoir au téléphone, samedi 5 novembre. J’ai senti qu’il avait beaucoup de mal à me croire", explique-t-elle. L'inconnu la contacte à nouveau deux jours plus tard : "L’état civil lui aurait indiqué que cette erreur n’avait aucune conséquence pour lui". Et pour cause... L’homme était effectivement mariée à une autre femme que Barbara, née la même année et dans la même ville qu’elle.