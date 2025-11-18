Félix Finkbeiner : de ses 9 ans à la COP30, son combat pour la préservation des forêts

À seulement 9 ans, Félix Finkbeiner, alors élève en CM1 avait, comme tous les enfants de son âge, des rêves. Le sien ? Planter un million d'arbres par pays. Ce souhait, prononcé devant ses camarades, a donné naissance à l'initiative Plant-for-the-Planet. Et trois ans plus tard, grâce à l'élan de jeunes du monde en entier, le million d'arbres est atteint. Une réussite qu'il n'aurait, sans doutes, pas pu prévoir au moment de formuler son vœu. Son association a même été récemment recompensée au UN SDG Awards Ceremony, un événement qui célèbre les initiatives autour de la protection de l'environnement.

Aujourd'hui à la COP30, Finkbeiner défend la Tropical Forest Forever Facility (TFFF) : un projet de protection et de reforestation des forêts primaires. Il combine à la fois force de la jeunesse et une mabition écologique mondiale. Sous son impulsion, Plant-for-the-Planet a mobilsé des milliers de jeunes dans plus de 70 pays. L'ONG collabore notamment avec l'ONU (via le programme "Billion Tree Campaign") pour amplifier son action.

Félix rappelle ainsi que chaque arbre planté, c'est aussi, et surtout, un acte de justice climatique : planter, c'est semer l'avenir.