Fin du parcours du combattant : les fauteuils roulants enfin 100 % remboursés en France !

Cette réforme concerne tous les fauteuils adaptés aux besoins liés à un handicap ou à la perte d’autonomie. Une mesure rendue possible après que le gouvernement ait négocié un "cadre tarifaire" avec les fabricants dans une "nomenclature" qui intègre toutes les catégories de fauteuil.

Dans le détail, un "fauteuil léger classique", remboursé jusqu'ici de 600 euros, le sera désormais à 6.000 euros. Un "fauteuil électrique verticalisateur" pris en charge actuellement à 5.000 euros sera "remboursé à hauteur de 21.000 euros". Cette réforme prévoit également qu’aucune avance de frais ne soit à prévoir.

Simplification des démarches

Pour les associations, cette mesure est une véritable révolution pour les bénéficiaires. Quelque 1,1 million de personnes utilisent un fauteuil roulant en France, et 150 000 en font l’acquisition par an.

La réforme concerne tout modèle de véhicule pour personne en situation de handicap, "dès lors qu'il y a une prescription valable, établie par un professionnel de santé formé, qui identifie et valide un besoin de compensation du handicap", fait savoir le ministère.

Pour se faire prescrire un fauteuil simple, l’ordonnance pourra être faite par un médecin généraliste ou un ergothérapeute. Pour les fauteuils plus complexes, c’est une équipe pluridisciplinaire d’un centre spécialisé par exemple qui devra faire l’ordonnance.

Cette mesure s’accompagne également d’une simplification non négligeable dans la démarche. Les personnes n’auront plus à frapper à plein de portes différentes pour tenter de trouver un financement. Elles auront désormais un interlocuteur unique, l’Assurance Maladie. Pour les associations, qui se faisaient très souvent le relai des patients dans ce parcours du combattant, c'est une vraie avancée !