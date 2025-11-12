Helena annonce un troisième concert au Zénith de Paris !

La star montante Helena confirme qu’elle est LA révélation francophone à suivre. Après avoir déjà annoncé deux dates pour son passage au Zénith de Paris — dont celle du 2 avril 2026 — elle en ajoute une troisième, programmée pour le 8 avril 2026. Face à une demande « exceptionnelle », elle répond en grand : davantage de concerts dans la capitale pour rencontrer son public grandissant.

Ce nouvel ajout intervient dans la foulée de sa belle performance aux NRJ Music Awards 2025, où Helena a été sacrée « Artiste féminine francophone » et récompensée dans la catégorie « Chanson francophone » pour son titre à succès « Mauvais Garçon ». Ce double trophée marque un tournant dans sa carrière : plus que jamais, elle s’installe dans le paysage musical français.

Le Zénith de Paris, salle emblématique, accueillera donc Helena pour une performance qui s’annonce « légendaire ». La rapidité avec laquelle la troisième date a été ajoutée est significative : un indicateur fort de l’engouement autour de l’artiste et de sa capacité à mobiliser un public large.

Pour les fans qui n’auraient pas encore leur billet, aucun temps à perdre : les places sont disponibles dès maintenant via les réseaux de vente habituels. Et pour ceux qui ont déjà réservé, cette annonce est une belle opportunité pour revivre Helena sur scène — ou se rattraper si la première date était déjà complète.