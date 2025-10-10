Héléna dévoile 5 morceaux inédits sur la réédition de son album « Hélé 2 »

Héléna de retour avec 5 nouvelles chansons ! La demi-finaliste de la onzième saison de la Star Academy sort ce vendredi 10 octobre une réédition de son premier album, Hélé, sorti en juin dernier. Plusieurs morceaux inédits figurent sur cette édition 2, également disponible en vinyle : Piscine, Maman s’inquiète, Loin de toi, Capuche, Nuage. Une réédition qui lui permet de revenir sur l’évolution de sa folle aventure artistique, depuis la sortie de son album il y a six mois.

Pour régaler ses fans, la Belge accompagne sa réédition de merch comme des charms à mettre sur un collier. Une idée qu’elle reprend pour accompagner sa route vers les NRJ Music Awards, le 31 octobre prochain. En préparation de la cérémonie musicale où elle est nommée dans la catégorie artiste féminine francophone de l’année, la chanteuse propose de gagner des places pour ses concerts en cas de vote pour elle.

En parallèle, l’artiste de 23 ans débute dans six jours sa tournée, Héléna en grand. Héléna passera notamment par le zénith d’Orléans le 7 novembre et celui de Paris au mois de février 2026. Sa tournée comprendra une trentaine de dates.