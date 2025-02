Helena dévoile la date de sortie de son premier album !

Le disque s’appellera Hélé et sortira le 14 mars : Helena, l’ancienne demi-finaliste de la onzième saison de la Star Academy, annonce un premier album le mois prochain. La jeune artiste, qui fêtera ses 23 ans ce mois-ci, l’a dévoilé dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. « Avant d’entrer à la Star Ac’, je n’imaginais même pas rester plus d’une semaine, encore moins partir en tournée, sortir un single, puis deux, puis trois », confie-t-elle. « Alors faire un album, vous vous doutez bien que ce n’était même pas dans mes plans. Mais la vraie question, c’est comment on écrit un album, quand on n’a même jamais osé chanter devant ses parents ? »

Un disque élaboré à 4

Helena évoque notamment sa collaboration avec le chanteur et compositeur Vincha, son « magicien des mots ». « Moi j’apporte les idées, les phrases, lui il les sublime, et là, la magie opère », explique-t-elle, avant de faire part de ses doutes : « Qu’est-ce que je suis prête à dévoiler aux autres ? Est-ce que je vais réussir à assumer cette chanson devant un public pendant 10 ans ? Est-ce que ce style musical c’est vraiment moi ? Est-ce que j’en serai fière ? ». La jeune femme parle également de sa rencontre avec Jon et Romain, « qui ont mis la magie dans les sons. Très souvent, tout partait du texte, Jon venait s’ajouter à la guitare ou au piano et Romain venait mixer le tout. »