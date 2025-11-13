Il tombe sur 700 000€ d'or en creusant une piscine dans son jardin

Il pensait juste creuser une piscine. Il est tombé sur un trésor. À Neuville-sur-Saône, en région lyonnaise, un habitant a découvert cinq lingots et plusieurs pièces d'or en pleine construction de sa piscine. Un joli butin d'une valeur de 700 000 euros.

Tout commence au printemps. Alors que les travaux débutent dans son jardin, un bruit métallique attire son attention. En creusant un peu plus, il tombe sur des sachets plastiques soigneusement enterrés. À l'intérieur : de l'or, bien conservé depuis une bonne quinzaine d'années. L'homme prévient aussitôt la mairie, qui alerte la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Après vérification, le trésor n'a aucun intérêt archéologique et ne provient d'aucun vol. Une aubaine pour celui qui l'a découvert, puisqu'il a pu en devenir le propriétaire et jouir de sa toute nouvelle fortune inattendue.

Quant à la raison pour laquelle ce trésor avait été enterré là, le mystère reste entier. L'ancien propriétaire du terrain est décédé, et personne ne sait encore qui a caché cet or ni pourquoi... Une chose est sûre, cet habitant ne s'attendait pas à ce qu'un simple trou pour sa piscine, devienne une véritable mine d'or.