Indre : de nombreux dégâts en raison des orages la nuit dernière

Placé en vigilance orange par Météo-France, le département de l’Indre n’a pas échappé au passage de l’orage dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 mai. Le territoire a subi d’importantes averses de grêles, certains grêlons dépassants atteignant plusieurs centimètres de diamètre. Plus de 6.000 impacts de foudre ont également été enregistrés. Châteauroux, Le Poinçonnet, Le Blanc et Neuillay-les-Bois figurent parmi les secteurs les plus touchés.