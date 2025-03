Julien Doré : son geste généreux envers un adolescent autiste !

Un autre geste généreux quelques jours plus tôt

Quelques jours plus tôt, celui qui a été révélé par la Nouvelle Star avait déjà fait preuve de générosité. Dans une story Instagram, il avait indiqué avoir invité une fan et sa grand-mère à l’un de ses concerts. « Ma grand-mère aime beaucoup ce que vous faites et depuis le décès de mon papi elle ne sort pas beaucoup », lui avait écrit une jeune femme, précisant ensuite qu’elle voulait emmener sa grand-mère à un concert mais qu’il ne restait que des places en fosse. « Vous serez mes invitées », a répondu Julien Doré, avec le message « Be sweet in this teubé world (Soyez bons dans ce monde de fous) ».

Julien Doré se produira à guichets fermés à Angers le 26 avril, Orléans le 16 mai, Châteauroux le 18 mai. Il reste en revanche des places pour les concerts de Tours le 27 novembre et Orléans le 13 décembre.