Julien Doré veut-il arrêter la musique ?

Pourtant en plein succès (son dernier album Imposteur a dépassé les 100 000 ventes et ses concerts ont réuni plus d’un million de spectateurs), Julien Doré pourrait mettre fin à une carrière dont nombre de ses concurrents rêvent.

Avant ses deux concerts de vendredi et samedi à l’Accor Arena à Paris, le chanteur a souhaité faire le point sur son futur.

Un futur qu’il voit chez lui, dans les Cévennes. Il rêve d’une vie simple : faire du sport et, surtout, mener une existence tranquille auprès de sa famille, s’occuper de son fils de 4 ans ; l’accompagner son fils à l’école, prendre le temps de le regarder grandir et ne pas devenir un poids pour lui…

Si, plus tard, il ne chante plus, Julien Doré se verrait bien écrire pour d’autres artistes, dont il s’occuperait également afin de mettre sa désormais longue expérience.

Alors, pas d’inquiétude, ce n’est pas encore pour demain. Le chanteur confie ne pas courir après le succès, mais plutôt après les choses qui font du bien à son public. Qu’il en soit remercié.