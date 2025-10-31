Kyo sort "Ultraviolence", leur nouvel album !

Même après 25 ans de carrière, ils sont toujours là ! Kyo est de retour ce vendredi avec un nouvel album nommé Ultraviolence. Et bien qu’il sorte ce 31 octobre, jour d’Halloween, rien à voir avec l’ambiance sanglante d’un Massacre à la tronçonneuse…

Les singles Hors du temps et K17 publiés ces derniers mois annonçaient déjà la couleur de ce 7e album.

Les textes portent les thèmes de l’amour et de la fête, tout comme le clip de Hors du temps. Kyo reprend ses habituelles rythmiques pop/rock et tease ce retour attendu dans trois extraits postés sur leurs réseaux sociaux de Margarita, Pulsions et Formidable.

Seule la pochette dénote, elle représente un carré noir, avec le titre Ultraviolence en plein milieu, encadré de fleurs multicolores.

Pour accompagner ce nouvel album, Kyo a vu les choses en grand et a convié ses fans pour une date de concert inédite. Le 13 mars 2027, le groupe se produira à la Paris Défense Arena, qu’ils ont renommée « L’entre monde » pour l’occasion.

Une salle grandiose symbole « d’aboutissement d’un projet de longue date ». Les préventes sont déjà ouvertes !