L’ancienne candidate de la Star Academy, Héléna, sort son premier album ce vendredi

C’est un jour important pour Héléna Bailly. A 23 ans, celle qui avait atteint les demi-finales de la Star Academy il y a deux ans, sort son premier album, Hélé, le surnom que lui donne ses proches et ses amis depuis sa tendre enfance.

Un album dans lequel on retrouve bien sûr Summer Body et Mauvais garçon, single certifié d’Or. « Cet album, il parle de moi, de qui je suis, de comment je me sens parfois, des passages sombres, et d'autres beaucoup plus lumineux », explique l’artiste.

Hélé, c’est le fruit d'un processus créatif d'un an, durant lequel Helena a fait ses premiers pas en studio et créé d'un univers à son image : lumineux, sincère et sans filtre.

Héléna présentera son premier album lors de sa tournée qui débutera le mois prochain. Elle s'arrêtera à Paris (au Trianon le 5 mai, à l'Olympia le 18 juin). Sa première tournée des Zéniths commencera en octobre 2025. Elle passera notamment par Orléans (07/11), Angers (14/11), Le Mans (12/12) ou encore Bordeaux (19/12).