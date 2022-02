Panique dans les airs ! Le 31 janvier dernier, un avion de la compagnie aérienne British Airways reliant Aberdeen (Écosse) à Londres (Angleterre) a rencontré quelques difficultés au moment d’atterrir sur le tarmac de l’aéroport de Heathrow. En effet, l’appareil a été pris dans de violentes rafales de vent causé par une tempête au-dessus de la capitale anglaise. Comme le montrent les images du Youtubeur Jerry Dyer, passionné par les avions et présent sur place au moment de l’incident, les roues ont rebondi au sol, puis l’avion a littéralement basculé sur la droite, évitant de peu le drame. Face à la dangerosité de la situation et la difficulté de la manœuvre, le pilote semble avoir finalement opté pour l’option « touch and go », c’est-à-dire un re-décollage immédiat à plein gaz.