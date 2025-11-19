La déforestation en Amazonie recule encore, une baisse de 11% enregistrée en un an

Une baisse historique confirmée en pleine COP30. La nouvelle est tombée alors que les délégations du monde entier sont réunies à Belém pour la COP30 : la déforestation en Amazonie brésilienne a chuté de 11 % entre août 2024 et juillet 2025. Selon les données du système Prodes de l’Institut national de recherches spatiales (Inpe), 5 796 km² ont été déboisés durant cette période, à savoir le niveau le plus bas depuis onze ans, et le troisième plus faible depuis le début des relevés en 1988. Cette publication, volontairement calée pendant la conférence climat, donne un poids supplémentaire aux engagements du gouvernement brésilien concernant la protection du Poumon de la planète Terre.

Cette baisse se confirme pour la quatrième année consécutive, et ce malgré une sécheresse exceptionnelle qui a touché le Brésil en 2024-2025. La raréfaction de l’humidité a alimenté des incendies violents, devenus l’une des principales sources de déforestation selon les autorités. Brasília met en avant un renforcement des contrôles contre le déboisement illégal, une lutte contre l’accaparement des terres et la restauration des moyens alloués aux agences environnementales, des outils affaiblis durant l’ère Bolsonaro.

Le Cerrado également en recul

Pour le président Luiz Inácio Lula da Silva, qui ambitionne toujours d’atteindre « zéro déforestation illégale d’ici 2030 », ces chiffres tombent à point nommé. La COP30, organisée pour la première fois au cœur de l’Amazonie, place le Brésil sous le regard du monde entier. À Belém, où se déroulent les négociations, la baisse de la déforestation est utilisée comme preuve que le pays est revenu dans la coalition des États moteurs de l’action climatique.

La tendance positive s’étend également au Cerrado, cette vaste savane riche en biodiversité située au sud de l’Amazonie. La zone a connu une diminution de 11,49 % de la déforestation, soit 7 235 km² de végétation perdue. Un chiffre encore préoccupant, mais en net recul.

La COP30 doit désormais déboucher sur des engagements concrets afin de consolider cette tendance et garantir que la forêt amazonienne ne repasse pas au rouge dans les années à venir.