Cette année encore, le calendrier de vos vacances de Noël risque d’être serré ! Et pourtant, vos enfants bénéficient d’une petite fleur de la part de l’Éducation Nationale : cette rentrée de janvier 2023 aura lieu le mardi 3 janvier plutôt que le lundi 2. Un décalage plutôt bienvenu pour les petits, mais il faut bien dire que la raison officielle restait plutôt floue jusque-là.

À moins d’un mois des fêtes, le ministère de l’Éducation Nationale dévoile la raison de ce report. En réalité, tout est une question de sécurité routière : le gouvernement veut inciter les français à rentrer chez eux un jour plus tard.

Le réveillon du Nouvel An ayant lieu un samedi, il aurait été plus risqué pour les familles de reprendre la route dès le dimanche. Entre la fatigue et l’alcool, il peut en effet être préférable de rentrer chez soi le lundi 2 janvier 2023.

Si vous devez quand même revenir au travail le lundi 2 janvier, pas de panique ! Les accueils de loisirs proposés par les municipalités seront ouverts. Une manière de commencer 2023 plus sereinement pour toute la famille !