La toile s’enflamme après que Victoria Beckham a revisité “Viva Forever” des Spice Girls

Derrière la caméra, David Beckham a immortalisé la scène, glissant quelques notes à la fin, comme pour boucler la boucle de ce moment chaleureux. Une séquence pleine de douceur, qui a réveillé les souvenirs de toute une génération.

Victoria Beckham a fait fondre Internet en dévoilant un instant suspendu en famille. Assise avec son fils Cruz, guitare en main, l’ancienne Spice Girl a réinterprété Viva Forever, depuis le confort de leur salon.

Les internautes, eux, n’ont pas mis longtemps à s’enflammer. Entre commentaires émus et messages enthousiastes, l’idée d’un retour sur scène prend de l’ampleur. « On signe pour un Spice Girls World Tour 2026 ! » s’est même enthousiasmé un fan, espérant que cette parenthèse musicale familiale soit le signe d’un avenir plus grand encore.

Et ces attentes pourraient bien trouver un écho. Invitée sur le plateau de Good Morning America, Melanie Chisholm — alias Mel C — a confié son envie de reformer le quintet pour une nouvelle tournée. Fière de l’héritage du groupe et touchée par la ferveur de fans de plus en plus jeunes, elle admet que retrouver la scène aux côtés des filles serait un rêve partagé.

Mais rien n’est encore acté. Mel C reste prudente : les Spice Girls discutent, évaluent les possibilités, et veulent s’assurer de faire les choses bien. « On veut choisir la bonne option, celle qui nous convient à toutes », explique-t-elle. Une décision d’autant plus symbolique que 2026 marquera les 30 ans d’un phénomène pop toujours aussi culte.