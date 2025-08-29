Le 7e album de Sabrina Carpenter sort ce vendredi

« Short n’ Sweet » sorti l’an dernier avait été un carton, porté par des hits comme « Espresso » et « Please, Please, Please ». Elle avait d’ailleurs remporté en début d’année le Grammy Award du meilleur album pop. L’icône américaine espère faire encore mieux avec son nouvel album, « Man’s Best Friend », qui sort aujourd’hui.

Sabrina Carpenter a dévoilé ce vendredi matin le clip de « Tears », un morceau figurant dans cet opus. Déjà début juin, elle nous avait offert un premier extrait, « Manchild ». Dans ce morceau, co-produit par Jack Antonoff et co-écrit avec Amy Allen, à la fois pop et country, et au refrain entêtant, la jeune femme de 26 ans, s’en prend avec humour aux hommes immatures.

Alors, Sabrina Carpenter renouera-t-elle avec le succès de son précédent album ? En tous les cas, elle a en a assuré la publicité en créant la polémique avec une pochette d’album sur laquelle elle apparait à quatre pattes, les cheveux tirés par un homme. Une image qui a choqué de nombreux internautes, qui y voient une femme-objet. Qu’on se rassure, comme dans « Manchild », la jeune femme a l’habitude de manier l’ironie et de clamer haut et fort sa liberté.