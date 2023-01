Le bus de l’apprentissage sillonne la Saône-et-Loire

Il s’arrête dans une trentaine de collèges de Saône et Loire. Le bus de l’apprentissage sillonne le département jusqu’au 3 février. Une tournée qui s’arrête aujourd’hui à Saint Vallier et Chagny. Malgré un regain d’intérêt ces dernières années, l’apprentissage souffre toujours d’une image dégradée.

« Longtemps l’idée était de dire le plus valorisant était de faire des études supérieures et on a relégué l’apprentissage au second rang », estime Mathilde Chalumeau, vice-présidente du département en charge des collèges. L’élue ajoute que selon elle, cette impression « se retourne avec la promotion de ces formations mais aussi le manque de certains savoirs faire, de main d’œuvre dans l’artisanat ».

Aux collégiens, les formations et leurs débouchés sont présentés mais aussi des témoignages aussi avec la présence d’apprentis. « Chacun présente son parcours et à travers les élèves se projettent éventuellement », résume Mathilde Chalumeau.

Le conseil départemental lui montre l’exemple. 70 postes en apprentissage seront ouverts cette année dans ses services.