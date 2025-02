Le concert des Enfoirés bientôt diffusé sur TF1 !

53 artistes dont 12 nouveaux

Pour cette 36ème édition, 53 artistes ont répondu présent, un record. Les téléspectateurs retrouveront Patrick Bruel, Julien Clerc, Kendji Girac, Michèle Laroque, Mimi Mathy, Kad Merad, Isabelle Nanty, Vianney, Vitaa ou encore Zazie. Une douzaine de personnalités découvriront quant à elles l’événement, parmi lesquels le vainqueur de la Star Academy Pierre Garnier, la chanteuse lyrique Axelle Saint-Cirel, vue pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les prodiges du tennis de table Félix et Alexis Lebrun, les comédiens Arnaud et Marie, découverts dans Un p’tit truc en plus, ou encore Alain Chamfort. En revanche, Slimane, accusé de violences sexuelles, n’est pas là, officiellement pour une question d’agenda. Nicolas Canteloup, Lara Fabian, Mentissa et Christophe Willem passent également tour cette année, pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Cette année, le spectacle s’appelle « Au Pays des Enfoirés », et est composé de 28 tableaux. La production annonce une mise en scène plus épurée et quelques nouveautés comme des fausses publicités. La troupe rend notamment hommage à Michel Blanc, décédé à l’automne dernier, avec une reprise de sa chanson culte du film Les Bronzés font du ski. L’hymne 2025 des Enfoirés, Le monde demain, a été composés par deux jeunes artistes, Joseph-Kamel et Daysy.