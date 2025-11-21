Le Louvre, le musée au coeur de toutes les attentions

Depuis plusieurs mois, l’état de santé de l’édifice est au cœur de l’actualité ; surtout depuis qu’Emmanuel Macron a dévoilé en début d’année le projet de rénovation « Louvre Nouvelle Renaissance ».

Mais pourquoi l’état du Louvre fait autant la une ?

On pourrait se dire que c'est un musée comme un autre. Mais justement, ce n'est pas un musée comme un autre. Le Louvre c'est 9 millions de visiteurs par an en moyenne, dont 69% sont des visiteurs étrangers, et 124,5 millions d'euros de billetterie.

Un trésor national, mais qui aurait été un peu délaissé selon plusieurs audits, et notamment un récent rapport de la Cour des comptes. Selon ce rapport, entre 2018 et 2024, le Louvre a consacré 105 millions à l’achat d’œuvres, et seulement 26,7 millions à l’entretien du bâtiment. Un déséquilibre pointé noir sur blanc par la Cour des comptes.

S'ajoute à cela les failles de sécurité pointées récemment du doigt, puisque des bijoux ont été volés à l’intérieur même du musée, pourtant considéré comme l’un des sites les plus surveillés de France.

Au-delà de la valeur économique qu’il représente de par les collections qu’il abrite, et les recettes qu’il génère, le Musée du Louvre c’est aussi et surtout un trésor national et une vitrine. Le Louvre ne manque pas d’art. Il manque de murs solides et d’une sécurité à la hauteur.