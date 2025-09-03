Le nouveau single de Lady Gaga sort ce Mercredi, et ce n’est pas un hasard !

Attention Little Monsters, le nouveau single de Lady Gaga va réveiller les morts ! La diva de la pop US reprend plus que jamais son image provocatrice en sortant « The Dead Dance ». Directement en lien avec la saison 2 de la célèbre série Netflix « Mercredi », le titre lie encore un peu plus la chanteuse et le cinéma. Elle accompagne d’ailleurs personnellement son titre, disponible dans la série, sous les traits du personnage Rosaline Rotwood. Un nouveau rôle qui complète sa carrière cinématographique après des œuvres comme « A star is born », « Joker », « American Horror Story » ou « House of Gucci ».

Une collaboration évidente quand on voit que Mercredi a rendu viral le titre de Gaga, « Bloody Mary », grâce à une dance iconique de Jenna Ortega dans la saison 1. Les fans avaient mixé les deux univers pour en faire une trend Tik Tok. Mais tout ne s’arrête pas là, c’est le légendaire Tim Burton, réalisateur et producteur délégué de la série, qui a réalisé le clip de « The Dead Dance ». Disponible aujourd’hui à 18 heures, il s’inspire de l’univers sombre de Tim Burton, avec une esthétique macabre rappelant un certain clip de Michael Jackson.

Côté musique, la Mother monster se base sur des rythmes de basse énergiques. Le titre monte doucement en intensité avant d’arriver sur des cadences pop que Lady Gaga maîtrise à la perfection. Le refrain accrocheur vous fera taper du pied et bouger les épaules sans aucun doute. Il se peut aussi qu’il vous reste dans la tête une longue partie de la journée. Après avoir rythmé l’été avec « Abracadabra », la superstar aux 17 ans de carrière montre qu’elle est toujours là et qu’elle est bien décidée à faire danser le monde pendant encore très longtemps.