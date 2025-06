Le prochain album de Sabrina Carpenter attendu pour le 29 août

Après le succès de « Short n’ Sweet » l’an dernier, l’icône pop américaine annonce sur les réseaux sociaux la sortie le 29 août de son nouvel album, intitulé « Man’s Best Friend ». « J’ai tellement hâte qu’il soit à vous », a déclaré la chanteuse à ses fans. Ceux-ci ont déjà découvrir un premier extrait, « Manchild », sorti début juin. Dans ce morceau, à la fois pop et country, et au refrain entêtant, la jeune femme de 26 ans, s’en prend avec humour aux hommes immatures. On peut aussi y voir une référence à sa séparation avec l’acteur Barry Keoghan.

Alors, Sabrina Carpenter renouera-t-elle avec le succès de son précédent album ? En tous les cas, elle a déjà réussi à créer la polémique avec une pochette d’album sur laquelle elle apparait à quatre pattes, les cheveux tirés par un homme. Une image qui a choqué de nombreux internautes, qui y voient une femme-objet. Qu’on se rassure, comme dans « Manchild », la jeune femme a l’habitude de manier l’ironie et de clamer haut et fort sa liberté.

« Man’s Best Friend », de Sabrina Carpenter : sortie le 29 août 2025.