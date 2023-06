Face à la détresse de l'alpiniste, Gelje n'a pas hésité à annoncer à son client dont l'expédition dans l'Everest avait coûté au moins 45.000 dollars qu'ils n'iraient pas jusqu'au sommet. "Quand j'ai décidé de descendre, mon client n'a d'abord pas été d'accord. Évidemment, il était arrivé là après avoir dépensé beaucoup d'argent, il en rêvait depuis des années, il lui avait fallu dégager du temps pour venir grimper ici». «Il s'est fâché et dit qu'il voulait atteindre le sommet", a expliqué le Népalais. "J'ai dû le réprimander et lui rappeler qu'il devait descendre parce qu'il était sous ma responsabilité, qu'il ne pouvait pas monter sans moi au sommet. Il s'est énervé", a-t-il poursuivi.

Gelje Sherpa peut être fier de lui. Ce guide népalais âgé de 30 ans est un vrai héros. Alors qu'il conduisait un client chinois au sommet de l'Everest, il a croisé la route d'un alpiniste malaisien en détresse dans "la zone de la mort". L'homme, tremblant de froid et accroché à une corde, se trouvait seul dans un passage techniquement difficile où l'air raréfié et les températures glaciales augmentent le risque de souffrir du mal d'altitude.

Au péril de sa propre vie, le guide a placé le Malaisien sous sa réserve d'oxygène, aidant à améliorer son état. Gelje Sherpa, qui mesure environ 1,60 m et pèse 55 kg, a dû porter l'homme souffrant sur certaines des sections les plus ardues de la montagne pendant près de six heures avant d'arriver jusqu'au camp 4. Un autre guide a ensuite pris le relais pour descendre l'alpiniste souffrant, enveloppé dans des sacs de couchage maintenus par des cordages. Arrivés au camp 3, à 7162 mètres d'altitude, un hélicoptère a pris la relève et l'a transporté jusqu'au camp de base. "Tu m'as sauvé la vie, tu es un dieu pour moi'", a écrit le Malaisien à son héros, après le sauvetage.

"Le sauvetage le plus difficile de ma vie", a confié Gelje à CNN. En 2023, le Népal a délivré un record de 478 permis à des alpinistes étrangers pour l'ascension de l'Everest et environ 600 alpinistes et guides sont parvenus au sommet. Douze alpinistes sont malheureusement morts cette année, et cinq sont toujours portés disparus.