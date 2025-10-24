Lena Situations sort un nouveau podcast avec un casting fou !

C’est une page qui se ferme, pour s’ouvrir sur une autre. Le podcast de la créatrice de contenu Lena Situation, Canapé 6 places, fait peau neuve et devient Couch. Après plus d’un an de pause, l’influenceuse de son vrai nom Lena Mahfouf reprend son concept devenu culte.

Un grand canapé rose, une star (internationale si possible), une discussion entre 35 et 55 minutes, sur la vie professionnelle et personnelle de l’invité. Voilà la recette miracle qui avait permis au podcast de se placer au premier rang des écoutes des Français. Au cours de sa trentaine d’épisodes, elle avait notamment reçu Pharrell Williams, Billie Eilish, Matt Pokora ou Adèle Exarchopoulos…

Pour cette nouvelle saison, la « Mère de Paris » a fait le plein de nouveauté. Au-delà de changer de nom et d’image, pour permettre une plus grande ouverture internationale, elle a choisi de collaborer avec la plateforme de streaming Disney +, afin de permettre à une nouvelle communauté de découvrir le format vidéo du podcast. Un élargissement de son auditoire amplifié par l’arrivée de l’émission sur l’ensemble des plateformes d’écoute, alors qu’elle était réservée à Spotify jusqu’à présent. Elle a également fait appel à son ami musicien Julien Granel pour réaliser le générique de cette nouvelle saison.

Le premier épisode est déjà annoncé pour la fin de la semaine et c’est la superstar Rihanna qui inaugurera cette nouvelle saison. En attendant, Lena Situations a déjà publié hier un premier contenu en forme d’introduction, où elle revient, pendant 40 minutes, sur les coulisses et la préparation de toutes ces nouveautés. Un projet de plus pour la jeune femme qui publiera son deuxième livre le 28 octobre prochain.