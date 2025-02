Lénie (Star Academy 11) dévoile son nouveau single, Domino !

Comme Héléna avec son titre Mauvais Garçon, la jeune artiste de 19 ans a choisi d’évoquer les relations toxiques. « En écrivant Domino, j’ai voulu poser des mots sur une vérité que l’on traverse tous à un moment ou un autre, des relations qui nous blessent, nous étouffent ou nous éloignent de qui nous sommes vraiment », écrit Lénie sur Instagram. « Parler des relations toxiques, pas seulement en amour, mais aussi en amitié, dans nos choix, et surtout sur les réseaux sociaux. Choisissez toujours ce qui vous élève, ce qui vous rend heureux(se) et libre. Soyez doux(ce) avec vous-même, écoutez votre intuition et posez des limites », conseille-t-elle à ses fans. « Protégez votre lumière et choisissez l’amour avant tout. C’est pour ça que je compte bien danser et vous faire danser sur ce son ! Parce que Domino n’est pas une chanson triste, c’est un hymne à la force. »

Bientôt dans Danse avec les stars

Lénie sera prochainement à l’affiche de Danse avec les stars, autre émission de TF1. Son partenaire a été dévoilé, il s’agira de Jordan Mouillerac. La nouvelle saison doit débuter le 7 février prochain.