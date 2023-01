Les colocations pour séniors sont à la mode

« C’est comme une colocation d’étudiants sauf que nos colocataires sont un petit peu plus vieux », s’amuse Florent Ury. Il est le directeur Qualité de Cette Famille, une entreprise de l’économie sociale et solidaire. Elle dispose de 20 maisons sur le territoire. Des habitats partagés pour séniors (7 ou 8) en perte d’autonomie ou qui ne souhaitent pas vivre seuls. « Ils vivent ensemble avec leurs espaces privatifs et communs, construisent le projet de vie partagé et chacun a son mot à dire sur les menus, les animations », détaille Florent Ury. Chaque maison dispose de plusieurs assistants de vie qui se relaient 24h/24 et 7j/7 auprès des colocataires. A cela peuvent s’ajouter, pour chaque sénior un accompagnement individuel comme l’intervention à domicile d’un infirmier par exemple.

Ce type d’habitat a le vent en poupe. Peut-être une conséquence des différents scandales récents dans les EHPAD ? « On ne peut pas se frotter les mains d’un scandale mais c’est bien que ce sujet ait été mis sur la table », reconnaît Florent Ury. Pour autant, tout le monde n’a pas sa place dans ces colocations. Un entretien est d’ailleurs organisé « pour échanger sur le projet de vie la personne, ses besoins au quotidien pour savoir si c’est compatible ou pas avec la colocation ». Ces maisons sont faites pour « des personnes qui ne souhaitent pas à être dans une institution où le rythme de vie s’impose à eux », résume le directeur Qualité de Cette Famille.

Côté prix, à Epinac, un colocataire paie en moyenne 2800 euros par mois avant crédit d’impôt et aides diverses type APL. Le reste à charge est compris entre 1800 et 2000 euros.