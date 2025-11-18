Made in France 2025 : la vitrine du savoir-faire national à l'Élysée

Une véritable célébration du “Made in France”. Cette exposition a rassemblé artisans, industriels et start-ups pour montrer l’étendue du savoir-faire français. Du textile aux objets connectés, en passant par la gastronomie et la décoration, chaque produit sélectionné a été choisi pour sa qualité et son ancrage territorial. L’objectif : valoriser la production locale et soutenir l’économie française.

123 produits, des régions à l’Élysée

Les visiteurs ont pu découvrir des créations issues de toute la France, mettant en lumière la diversité des métiers et des territoires. Certains produits sont déjà reconnus internationalement, d’autres témoignent d’innovations technologiques conçues et fabriquées entièrement en France. Parmi eux : des instruments de musique traditionnels, des vélos électriques de fabrication locale et des textiles haute couture.

Au-delà de la vitrine, l’événement a pour ambition de soutenir la création d’emplois et de renforcer la compétitivité des entreprises françaises. En mettant l’accent sur la transformation substantielle et la production sur le territoire, la Grande Exposition contribue à renforcer la visibilité du “Made in France” auprès des consommateurs et des investisseurs.