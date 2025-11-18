MH Patrimoine – Conseil en gestion de patrimoine avec Marilyne Ho

MH Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, la stratégie d’investissement et la préparation à la retraite.

Fondé par Marilyne Ho, conseillère en gestion de patrimoine certifiée (CGPC), le cabinet accompagne particuliers, sportifs professionnels de haut niveau, chefs d’entreprise et professions libérales dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Basée à Orléans, Marilyne intervient dans toute la France, que ce soit en présentiel ou en visioconférence, afin d’offrir un accompagnement accessible à tous, où que vous soyez.

⸻

L’objectif de MH Patrimoine ?

Apporter une vision claire, personnalisée et durable à chaque étape de votre vie financière.

⸻

Qui est Marilyne Ho ?

Experte en gestion de patrimoine et optimisation fiscale, Marilyne Ho met l’humain au cœur de son métier.

Avec plusieurs années d’expérience dans l’accompagnement financier et patrimonial, elle fonde MH Patrimoine avec la conviction qu’une bonne stratégie patrimoniale repose sur une écoute active, une découverte des besoins et une analyse complète de la situation de chaque client.

« J’ai à cœur d’accompagner mes clients pour que leur patrimoine devienne un véritable levier de sens et d’épanouissement, à travers des solutions en parfaite cohérence avec leurs ambitions et leur parcours de vie. » – Marilyne Ho