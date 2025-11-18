MH Patrimoine – Conseil en gestion de patrimoine avec Marilyne Ho
Une approche humaine et experte du conseil patrimonial
MH Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, la stratégie d’investissement et la préparation à la retraite.
Fondé par Marilyne Ho, conseillère en gestion de patrimoine certifiée (CGPC), le cabinet accompagne particuliers, sportifs professionnels de haut niveau, chefs d’entreprise et professions libérales dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Basée à Orléans, Marilyne intervient dans toute la France, que ce soit en présentiel ou en visioconférence, afin d’offrir un accompagnement accessible à tous, où que vous soyez.
⸻
L’objectif de MH Patrimoine ?
Apporter une vision claire, personnalisée et durable à chaque étape de votre vie financière.
⸻
Qui est Marilyne Ho ?
Experte en gestion de patrimoine et optimisation fiscale, Marilyne Ho met l’humain au cœur de son métier.
Avec plusieurs années d’expérience dans l’accompagnement financier et patrimonial, elle fonde MH Patrimoine avec la conviction qu’une bonne stratégie patrimoniale repose sur une écoute active, une découverte des besoins et une analyse complète de la situation de chaque client.
« J’ai à cœur d’accompagner mes clients pour que leur patrimoine devienne un véritable levier de sens et d’épanouissement, à travers des solutions en parfaite cohérence avec leurs ambitions et leur parcours de vie. » – Marilyne Ho
Les services de MH Patrimoine
MH Patrimoine vous accompagne sur l’ensemble des aspects de votre vie patrimoniale :
1. Audit patrimonial complet
Un diagnostic précis de votre situation financière, immobilière et fiscale pour identifier les opportunités et axes d’amélioration.
2. Stratégies d’investissement
Conseil en placements financiers (assurance-vie, épargne, placements responsables), investissement immobilier locatif ou défiscalisant, et diversification des actifs selon vos objectifs.
3. Optimisation fiscale
Mise en place de dispositifs adaptés : dispositifs Denormandie et Girardin Industriel, LMNP, déficit foncier, PER, SCPI… afin de réduire la pression fiscale tout en respectant vos priorités.
4. Préparation de la retraite
Simulation de vos droits, projection de revenus futurs et choix de solutions pour compléter votre retraite sereinement.
5. Transmission et protection du patrimoine
Conseil en succession, donation, assurance-vie et organisation de la transmission familiale dans un cadre fiscalement avantageux.
Une approche sur mesure et indépendante
Chez MH Patrimoine, chaque client bénéficie d’une stratégie patrimoniale personnalisée.
Le cabinet s’engage à :
•agir en toute indépendance, sans lien avec un établissement bancaire ou assureur ;
•fournir des recommandations objectives, basées sur l’intérêt exclusif du client ;
•assurer un suivi régulier pour adapter la stratégie aux évolutions de la vie et des marchés.
Grâce aux rendez-vous à distance (visioconférence, téléphone) et aux déplacements sur tout le territoire, Marilyne garantit un service de proximité, quel que soit votre lieu de résidence.
Pourquoi choisir MH Patrimoine ?
✅ Expertise reconnue en gestion de patrimoine et fiscalité
💬 Écoute et pédagogie : un langage clair pour comprendre chaque décision
🔍 Analyse globale de votre situation (immobilier, placements, fiscalité, retraite)
📈 Accompagnement sur le long terme : suivi, ajustements et veille réglementaire
🌿 Cabinet indépendant à taille humaine, accessible partout en France
⸻
Contactez MH Patrimoine
Vous souhaitez faire un point complet sur votre situation patrimoniale ou préparer votre avenir financier ?
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec Marilyne Ho, fondatrice de MH Patrimoine.
🌐 www.mhpatrimoine.fr
📞 Contact et rendez-vous disponibles via le formulaire du site ou en visio, partout en France.